Valevsky Home Jewerly: biżuteria dla wnętrz

Valevsky Home Jewerly jest producentem ręcznie wykonywanych designerskich stolików, lamp i dodatków. Meble na bazie stali wykańczane są z jubilerską dbałością o szczegóły. Oświetlenie i dodatki, uzupełniane o szlachetne materiały takie jak marmur, skóra, drewno, wprowadzają do kolekcji nutę luksusu. Modne wykończenia – miedź, złoto oraz chrom – błyszczą nie tylko w rzeczywistości. Każdy element kolekcji Glamour wykonywany jest ręcznie przez mistrzów w swoim rzemiośle według indywidualnych projektów Kingi Valevsky. Wszystko dzieje się w polskiej fabryce w stylu Boutique Factory, gdzie pachnie stal i sypią się iskry. Wśród stolików z oferty Valevsky Home Jewerly warto zwrócić uwagę na Shevron – niezwykły stolik do zwykłych czynności takich jak picie kawy czy odłożenie ulubionej książki. Oryginalny dzięki metalowej podstawie uformowanej z metalowych elementów w kolorze złota, srebra lub miedzi. Inspiracją do powstania stolika był modny wzór chevron przypominający jodełkę lub zygzak – motyw często spotykany w połączeniu z marokańskimi wzorami. Wymiary stolika: 40 x 40 cm, wysokość 40 cm. W serii dostępna jest także konsola. – Każdy nasz stolik, podobnie jak każdy nasz produkt, jest od początku do końca wymyślony po coś. Są to rzeczy, których mi, jako projektantowi wnętrz często brakowało – mówi Kinga Valevsky, właścicielka marki Valevsky i autorka kolekcji Glamour. TRI to jedna z tych lamp, którymi można się zachwycić. Wykonana z zegarmistrzowską precyzją, o czym świadczy fakt, że ręcznie wykonane są nawet gwinty do wkręcania żarówek! Każda z trzech nóżek lampy wykonana jest w innym kolorze: jedna jest złota, druga srebrna, trzecia miedziana. Jeden z tych kolorów powtarza finezyjna metalowa koronka, która znajduje się tuż pod abażurem, a która nadaje lampie romantycznego charakteru i jest jej znakiem rozpoznawczym. Do koloru koronki zwykle dobiera się wykończenie wnętrza abażuru. Od tych dwóch elementów zależy rodzaj światła: ze srebrnym wykończeniem lampa będzie świecić jasno i czysto, złoto nada światłu przyjemnego ciepła, a miedź nostalgii. Kolor wykończenia wszystkich elementów można wybrać dowolnie – każda lampa produkowana jest na indywidualne zamówienie. Wymiary lampy: wysokość 160 cm, średnica abażuru 80 cm. Lampa TRI ma swój odpowiednik w postaci lampki nocnej. Biżuteryjne dodatki Valevsky Home Jewerly to między innymi eleganckie pudełeczko (10x10x5 cm), które samo w sobie może służyć za ozdobę. Wyścielone naturalną skórą świetnie sprawdzi się do przechowywania kosztowności albo jako pojemnik na słodycze. (W wersji lakierowanej pudełeczko może też służyć w łazience.) Elegancka metalowa taca (30×45 cm) jest na tyle solidna, że pomieści każde śniadanie podane łóżka. Magiczny drobiazg, jakim jest złote pudełko na chusteczki, doprawi tak pięknie podane śniadanie szczyptą przepychu.